В Госдуме рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России

Депутат Немкин: с 1 сентября в РФ вводятся новые правила продажи смартфонов
Global Look Press

С 1 сентября 2025 года производители смартфонов и планшетов в России будут обязаны гарантировать пользователям возможность установки и оплаты приложений через магазин RuStore. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.

Согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», любые ограничения работы RuStore или предустановленного ПО будут считаться нарушением. Устройства с такими ограничениями признаются некачественным товаром.

«Производители обязаны обеспечить возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из RuStore. Блокировка магазина или платежей через российские карты — основание для претензий покупателей», — подчеркнул Немкин.

Норма затрагивает производителей, запрещающих сторонние магазины приложений — прежде всего Apple. В ЕС уже действуют аналогичные правила. Версия RuStore для iOS разработана и появится при соблюдении Apple российских требований.

7 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит американской компании Apple препятствовать установке на ее смартфоны, планшеты и другие устройства единого российского магазина приложений RuStore.

Ранее россиян призвали не торопиться с покупкой новых смартфонов из-за скрытых проблем.

