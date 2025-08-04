Комплимент от незнакомца обошелся молодой россиянке в 2,5 млн рублей

В Воронеже комплимент от незнакомца обошелся девушке в 2,5 млн рублей

В Воронеже 20-летняя девушка потеряла крупную сумму денег, поверив в комплимент от незнакомца. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 31 июля. Местная жительница получила звонок от неизвестных, которые сообщили о якобы оформленном на ее имя заказе цветов. После получения адреса доставки злоумышленники, представившись якобы сотрудниками госорганов, обвинили девушку в финансировании терроризма.

Под угрозой уголовного преследования преступники потребовали «проверить» ее сбережения. Введенная в заблуждение девушка дважды передавала деньги курьеру, назвавшему себя сотрудником спецслужб. Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обстоятельства случившегося и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

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