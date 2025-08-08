На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о риске ожогов при использовании духов на солнце

Химик Панов: духи и дезодоранты повышают риск ожогов и пигментации на солнце
В условиях жаркого климата и высокой солнечной активности, особенно в южных регионах России, использование парфюмерии и дезодорантов перед выходом на улицу может стать причиной нежелательных реакций кожи, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Хотя ароматические средства кажутся безопасной частью повседневного ухода, определенные вещества в их составе могут существенно повысить чувствительность кожи к ультрафиолету и привести к фототоксическим и фотоаллергическим реакциям», — объяснил он.

Фототоксическая реакция — это воспалительный процесс, возникающий в коже под воздействием солнца и определенных химических веществ, в том числе тех, что содержатся в парфюмерной продукции. Наиболее известными фотосенсибилизаторами являются производные бергамотового, лимонного, апельсинового, лавандового и сандалового масел. Они входят в состав многих духов, туалетных вод, ароматизированных лосьонов и дезодорантов. Под действием ультрафиолета фурокумарины — соединения, присутствующие, например, в бергамотовом масле — вступают в реакцию с клетками кожи, вызывая ожоги, пигментацию и раздражение.

«Чтобы минимизировать риски, рекомендуется ограничить использование парфюма или дезодоранта либо применять продукты с нейтральным составом, не содержащие эфирных масел и фотосенсибилизирующих агентов. Также важно помнить, что некоторые вещества могут сохраняться на коже до 8–12 часов, и даже при нанесении утром реакция на солнце может проявиться позже», — резюмировал эксперт.

Ранее россиян призвали не охлаждаться холодным пивом в жару.

