Россияне старше 50 лет этим летом чаще отдыхают за границей

Россияне старше 50 лет стали чаще отдыхать за границей
Shutterstock

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал бронирования отелей, которые этим летом совершали туристы старше 50 лет, и выяснил, где они проводят отпуска. Оказалось, что россияне этого возраста стали чаще отдыхать за границей: доля заказов в других странах выросла на 8%, и их доля достигла 33,4%. Отметим также, что за год у этой категории туристов вырос спрос на путешествия в ряд стран Европы.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Летом 2025-го путешественники старше 50 лет стали больше тратить на жилье: средний чек в российском отеле составил 20 900 рублей (год назад — 18 900 рублей), а за рубежом — 48 200 рублей (летом 2024-го — 42 100 рублей).

Чаще всего туристы в возрасте 50+ выбирают отели категории «4 звезды»: на них приходится 34,6% заказов. Почти одинаково им интересны апартаменты, гостевые дома и объекты размещения без звезд (23,9%) и трехзвездочные отели (23,3%). За год практически ничего в предпочтениях не изменилось, однако видна тенденция на рост спроса на апартаменты и апарт-отели: их суммарная доля выросла на треть, до 10,2%.

Самым популярным российским городом среди путешественников старше 50 лет этим летом стала Москва, на которую приходится 17,8% бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 15,3%. Спрос на жилье в обеих столицах за год практически не изменился. Замыкает тройку Калининград (3,0%), интерес к поездкам сюда среди возрастных путешественников вырос в 1,5 раза. Также россияне старше 50 лет выбирают отдых в отелях Казани (2,8%) и Адлера (2,7%), причем оба этих города стали менее популярными — на 20 и 80% соответственно.

Среди зарубежных направлений путешественники в возрасте 50+ отдают предпочтение Турции: доля бронирований в отелях страны составила 12,7%, что, однако, на треть меньше лета 2024-го. А вот популярность Италии за год выросла в 2 раза, и в итоге страна вышла на второе место топа с долей 9,7%. Почти столько же путешественников отдыхали и в ОАЭ: доля направления составила 9,3%, что на 20% больше прошлого лета. В топ-5 вошли также Франция (6,2%), где отели бронировали в 1,5 раза чаще, и Беларусь (6,0%, доля снизилась на 20%).

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

