Освобожденной после 20 лет заключения за убийство детей австралийке выплатят $1,3 млн

Власти Австралии предложили женщине, которая провела в заключении 20 лет из-за ошибочного обвинения в убийстве детей, компенсацию в размере 2 млн австралийских долларов (около $1,3 млн). Об этом сообщил телеканал 9news со ссылкой на адвоката местной жительницы.

«После долгих лет новые доказательства были направлены для расследования. В конечном счете Кэтлин Фолбигг была освобождена, а обвинения в ее сторону были отменены. Теперь она может получить 2 млн австралийских долларов за 20 лет, проведенных за решеткой, что, по словам адвокатов, крайне недостаточно», — говорится в материале.

По словам адвоката, предложенная властями компенсация «не отражает масштаб боли и страданий», пережитых Фолбигг.

Австралийку осудили на 40 лет после того, как в течение года у нее внезапно умерли четверо малолетних детей, которым было от 19 дней до 19 месяцев. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов не нашли никаких доказательств того, что несовершеннолетних задушили, однако заявили, что в дневнике женщины есть записи о том, что она виновна в их смерти.

Фолбигг оправдали в начале июня 2025 года. Согласно результатам нового расследования, погибшие дочери осужденной были носителями генетической мутации, которая могла вызвать у них остановку сердца. Как предположили специалисты, скончавшиеся сыновья женщины также могли быть носителями патологии, которая стала причиной их внезапной смерти.

Ранее в США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет за убийство.