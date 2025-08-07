На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» запустила обучение наблюдателей для ЕДГ-2025

Наблюдатели от «Единой России» будут работать на каждом УИК
true
true
true
close
«Единая Россия»

«Единая Россия» объявила о начале подготовки наблюдателей для обеспечения легитимности голосования в ходе Единого дня голосования (ЕДГ) 2025 года. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что на каждом избирательном участке будут задействованы по два наблюдателя от партии. Для их подготовки 18 августа стартует серия обучающих семинаров.

Член генсовета партии Сергей Перминов рассказал о системе «Наблюдатель», которая позволяет собирать и анализировать данные напрямую с участковых избирательных комиссий (УИК).

«25 августа мы проведем федеральную тренировку и цифровые системы, которые будут использовать наши наблюдатели, поставим под нагрузку, имитирующую поток данных в основные дни голосования. Федеральный и региональные ситуационные центры начнут работать 5 сентября. «Золотой стандарт» наблюдения для «Единой России» - не пустой звук, а практика, наработанная годами и для партии важен не просто результат голосования, а легитимный результат», — подчеркнул он.

Перминов также отметил, что выборы 2025 года рассматриваются всеми политическими партиями как репетиция перед федеральным электоральным циклом 2026 года.

По словам члена Генсовета партии, в этом году выборы пройдут в 81 регионе России. Всего будет задействовано более 89 тыс. участковых избирательных комиссий и свыше 1600 территориальных избиркомов. Особые условия организации кампаний предусмотрены для ряда регионов, таких как Брянская, Белгородская и Курская области, а также Камчатский край, где процесс может быть осложнен природно-климатическими особенностями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами