«Единая Россия» запустила обучение наблюдателей для ЕДГ-2025

«Единая Россия» объявила о начале подготовки наблюдателей для обеспечения легитимности голосования в ходе Единого дня голосования (ЕДГ) 2025 года. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что на каждом избирательном участке будут задействованы по два наблюдателя от партии. Для их подготовки 18 августа стартует серия обучающих семинаров.

Член генсовета партии Сергей Перминов рассказал о системе «Наблюдатель», которая позволяет собирать и анализировать данные напрямую с участковых избирательных комиссий (УИК).

«25 августа мы проведем федеральную тренировку и цифровые системы, которые будут использовать наши наблюдатели, поставим под нагрузку, имитирующую поток данных в основные дни голосования. Федеральный и региональные ситуационные центры начнут работать 5 сентября. «Золотой стандарт» наблюдения для «Единой России» - не пустой звук, а практика, наработанная годами и для партии важен не просто результат голосования, а легитимный результат», — подчеркнул он.

Перминов также отметил, что выборы 2025 года рассматриваются всеми политическими партиями как репетиция перед федеральным электоральным циклом 2026 года.

По словам члена Генсовета партии, в этом году выборы пройдут в 81 регионе России. Всего будет задействовано более 89 тыс. участковых избирательных комиссий и свыше 1600 территориальных избиркомов. Особые условия организации кампаний предусмотрены для ряда регионов, таких как Брянская, Белгородская и Курская области, а также Камчатский край, где процесс может быть осложнен природно-климатическими особенностями.