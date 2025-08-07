Высказывания украинских властей говорят о том, что страна может стать наркохабом в Восточной Европе, заявил врач-нарколог, психиатр, автор медицинского блога «Клиника доктора Шурова» Василий Шуров в рамках нового выпуска проекта Лилии Абрамовой (Татарка FM) «Лидеры с Лилией Абрамовой».

Врач-нарколог отметил, что закон о легалайзе на Украине приближает страну к этому.

«Государство продвигает эту повестку легализации. В рамках прокси-войн Америка всегда снабжает всеми нужными веществами, а теперь еще и развивает эту тему. Ведь одурманенными людьми легче управлять», — сказал он.

По словам Шурова, специалистам очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики.

«Там, по-моему, только белой сопли из носа не хватало — наверное, для полноты картины. И то, нос у него живет какой-то отдельной жизнью постоянно. Это изменение голоса, манеры, резкое снижение интеллекта», — сказал врач-нарколог.

Также Василий Шуров рассказал о миссии своего онлайн-блога.

«Часто к врачу приходят уже в очень сильно запущенном состоянии. Я все время говорю, что все решаемо. Чем раньше придешь, тем легче помочь», — отметил он.

Кроме того, в новом выпуске проекта Шуров рассказал о лечении пациентов с зависимостями, дал совет родителям, которые беспокоятся о своих детях, движении «Стоп228» и применении боевых наркотиков в войсках ВСУ.