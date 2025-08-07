Россиянка спросила у прохожего дорогу до дома и пожалела

В Йошкар-Оле мужчина предложил проводить прохожую и напал на нее в подъезде

В Йошкар-Оле ночное знакомство на улице с мужчиной закончилось для 37-летней местной жительницы обращением в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Марий Эл.

Потерпевшая рассказала, что в пять утра возвращалась из ночного клуба. Она не могла найти дорогу к дому и спросила прохожего адрес кафе, которое расположено рядом с ее домом. Мужчина не только сообщил женщине интересующую информацию, но и вызвался проводить ее. Последняя не стала сопротивляться и проследовала к дому в компании незнакомца. Уже в подъезде провожающий попросил зайти «на чай». Получив отказ, он проявил агрессию: выхватил у йошкаролинки сумку, сорвал золотую цепочку. Потерпевшая попыталась оказать сопротивление, но обидчик ударил ее ногой.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника: им оказался 45-летний ранее судимый житель регионального центра. У мужчины изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ.

