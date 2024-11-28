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Россиянин избил тростью пригласившую его в гости пенсионерку

В Кузнецке мужчина избил пенсионерку после того, как она пустила его в дом

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Shutterstock

В Пензенской области мужчина жестоко избил тростью пожалевшую его пожилую женщину. Об этом сообщает УМВД региона.

Пенсионерка из Кузнецка попала в больницу с травмами после нападения незнакомца. 82-летняя женщина выходила из дома, когда к ней подошел мужчина. Незнакомец попросил у женщины стакан, ему якобы было необходимо помянуть ушедшую мать.

Женщина сжалилась над мужчиной и пригласила его в гости. Во время беседы между ними возник словесный конфликт, в ходе которого, гость схватил трость потерпевшей и начал наносить ей удары. Пенсионерка испугалась, выбежала на лестничную площадку и начала кричать. На крик вышли соседи, а злоумышленник, испугавшись, скрылся. Нападавшего разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жителя Ленобласти подозревают в изнасиловании пенсионерки. Злоумышленник, который был другом сына 68-летней женщины, пришел к ней домой. Во время визита 42-летний гость избил пожилую женщину, после чего изнасиловал. Затем россиянин скрылся с места, а пенсионерка вызвала сотрудников правоохранительных органов. В отношении насильника возбудили уголовное дело об изнасиловании.

Ранее двое россиян избили и ограбили пенсионерку, шедшую на обеденный перерыв с работы.

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