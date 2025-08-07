В Истре обновили дорожное покрытие

Более 30 км дорожного покрытия обновили в Истре по нацпроекту

Ремонт завершился на 14 участках региональных дорог в округе Истра по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, сейчас ремонт продолжается еще на двух дорогах общей протяженностью более 8 км.

«Ремонт идет от станции Холщевики до Казанской церкви в деревне Глебово и от деревни Троицы до пересечения с Волоколамским шоссе в селе Лужки», — сказал он.

Ранее специалисты Мосавтодора завершили ремонт на другом участке в Истре, трех участках на Волоколамском шоссе и на дороге «ММК – Духанино – Андреевское – Истра» от ЦКАД до ЛПХ Сокольники.