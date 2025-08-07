Две французские авиакомпании заявили об утечке данных своих клиентов

Хакеры получили доступ к данным неустановленного числа клиентов авиакомпаний Air France и KLM. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявления перевозчиков.

Хакерская атака была обнаружена из-за необычной активности на внешней платформе, которую они используют для обслуживания клиентов. Как только был установлен факт взлома, злоумышленникам заблокировали доступ к скомпрометированным системам.

В компаниях подчеркнули, что внутренние сети авиакомпаний не пострадали от атаки, финансовая и личная информация клиентов находится в безопасности.

В настоящее время сотрудники оповещают клиентов о краже их данных. Информация об инциденте была передана в соответствующие органы.

Air France и KLM входят в состав Air France–KLM Group — франко-голландского многонационального авиационного холдинга, созданного в 2004 году и являющегося одним из ведущих игроков на рынке международных воздушных перевозок. Располагая парком из 564 воздушных судов и штатом в 78 тысяч сотрудников, Air France-KLM осуществляет перевозки по 300 направлениям в 90 странах мира. В 2024 году авиационная группа перевезла 98 миллионов пассажиров.

В конце июля один из крупнейших мировых операторов связи, французская телекоммуникационная компания Orange, сообщила о кибератаке, направленной на одну из своих информационных систем. Инцидент стал причиной сбоев в работе некоторых сервисов, преимущественно на территории Франции.

