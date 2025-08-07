Призер Олимпийских игр рассказала о росте возможностей для занятий спортом в Москве

Жители Москвы получают новые перспективы для занятий спортом в комфортных и современных условиях. Об этом сообщила заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка мира Станислава Комарова агентству городских новостей «Москва».

По ее словам, проекты «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район» способствуют популяризации физической активности среди жителей столицы.

«Недавно была в «Лужниках» и видела, как люди под руководством тренеров занимались на спортивных площадках, ведь важно не только выполнять упражнения, но и делать это правильно и продолжительно. Когда спорт становится образом жизни – это прекрасно», — сказала Комарова.

Она подчеркнула, что сегодня у москвичей есть все необходимые условия для занятий спортом. По ее мнению, возможность тренироваться на свежем воздухе под руководством профессионального тренера – это важный шаг в развитии массового спорта.

Также Комарова отметила увеличение числа увлеченных спортом горожан. По ее словам, развитая инфраструктура и доступность спортивных площадок способствуют росту интереса к здоровому образу жизни.