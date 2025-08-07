На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать близнецов пожертвовала 42 литра грудного молока и спасла 30 младенцев

В Индии мать потеряла ребенка и спасла 30 младенцев, пожертвовав грудное молоко
Times of India

В Индии женщина стала матерью близнецов, один из которых не выжил, и отдала грудное молоко для других детей. Об этом сообщает Times of India.

Сунита Деви из Варанаси родила в конце мая близнецов, но потеряла одного из мальчиков из-за медицинских осложнений. Она не только продолжила кормить второго своей грудью, но и помогала другим детям. За последние два месяца Сунита пожертвовала более 42 литров грудного молока для как минимум 30 малышей, нуждающихся в поддержке.

Как уточняется, в индийском штате Уттар-Прадеш только каждая третья мать кормит ребенка исключительно грудным молоком в первые шесть месяцев. Эксперты отмечают, что грудное вскармливание особенно важно для малышей с низкой массой тела или родившихся раньше срока. Часто у матерей таких детей не хватает молока, и доноры, вроде Суниты, становятся жизненно необходимы.

Сейчас Сунита проходит лечение в Центре управления лактацией (CLMC) при педиатрическом отделении больницы Университета Банарас-Хинду. Здесь она сцеживает молоко не менее восьми раз в день, помогая своему недоношенному ребенку восстановиться.

Ранее российские врачи спасли младенца, которого мать внутриутробно заразила опасной инфекцией.

