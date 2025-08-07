На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Снижение ключевой ставки назвали способом ускорить рост рынка интернет-рекламы

АРИР: 95% участников рынка интернет-рекламы ожидают увеличения бюджетов
true
true
true
close
Unsplash

Большинство (95%) участников рынка интернет-рекламы ожидают увеличения бюджетов со стороны рекламодателей на фоне возможного снижения ключевой ставки до 13% в 2026 году, следует из результатов опроса ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

Как показал опрос, 26% участников рынка считают, что снижение ключевой ставки до 18% может ускорить рост рынка интернет-рекламы в ближайший год.

Также 46% считают, что рост начнется к концу 2025 года, а 48% называют середину 2026 года.

По данным опроса, 91% участников рынка считают интернет-рекламу самой приоритетной с точки зрения будущих вложений, а 43% — социальные медиа.

По словам президента АРИР Бориса Омельницкого, если ставка снизится до 13-16%, то можно будет говорить о возврате к комплексным стратегиям.

«Учитывая позитивные сигналы в экономике и прогнозы экспертов, такой сценарий выглядит вполне реальным. Более того, при таком развитии событий можно ожидать и оживления на агентском рынке», — сказал он.

Также 80% участников рынка, по данным опроса, ожидают дальнейшего снижения ставки в текущем году.

В опросе приняли участие 35 участников рынка рекламы.

Напомним, решение Банка России о снижении ключевой ставки с 20% до 18% было принято 25 июля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами