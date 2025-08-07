Снижение ключевой ставки назвали способом ускорить рост рынка интернет-рекламы

Большинство (95%) участников рынка интернет-рекламы ожидают увеличения бюджетов со стороны рекламодателей на фоне возможного снижения ключевой ставки до 13% в 2026 году, следует из результатов опроса ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

Как показал опрос, 26% участников рынка считают, что снижение ключевой ставки до 18% может ускорить рост рынка интернет-рекламы в ближайший год.

Также 46% считают, что рост начнется к концу 2025 года, а 48% называют середину 2026 года.

По данным опроса, 91% участников рынка считают интернет-рекламу самой приоритетной с точки зрения будущих вложений, а 43% — социальные медиа.

По словам президента АРИР Бориса Омельницкого, если ставка снизится до 13-16%, то можно будет говорить о возврате к комплексным стратегиям.

«Учитывая позитивные сигналы в экономике и прогнозы экспертов, такой сценарий выглядит вполне реальным. Более того, при таком развитии событий можно ожидать и оживления на агентском рынке», — сказал он.

Также 80% участников рынка, по данным опроса, ожидают дальнейшего снижения ставки в текущем году.

В опросе приняли участие 35 участников рынка рекламы.

Напомним, решение Банка России о снижении ключевой ставки с 20% до 18% было принято 25 июля.