Политолог предположил, для чего Пашиняну встреча с Трампом

Вокруг предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером Армении Николой Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым довольно много ожиданий, но эта встреча им не соответствует, считает политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Асафов отметил, что все ждут подписания исторического документа, но, по его мнению, такого не будет.

«Для Трампа важен сам факт встречи, что по его воле Пашинян и Алиев наконец замирились. Азербайджану важно признание своей позиции на уровне президента США. А ситуация с Пашиняном довольно сложная», — сказал политолог.

Асафов напомнил, что власть Армении гневно опровергала буквально каждый из шагов, сделанных Пашиняном.

«Они говорили, что не будет сдачи территории, не будет соглашений и прочее. О чем может договариваться Пашинян? Я думаю, что речь идет о персональных гарантиях себе и своей семье. Мы не знаем, мы можем только предполагать. Но, конечно, говорить об интересах народа или интересах Армении как субъективной державы здесь не приходится», — заключил политолог.

Напомним, в пятницу, 8 августа, Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме.