«Дом забит фекалиями»: женщина бросила ребенка и семь собак, чтобы съездить в отпуск

В США женщина бросила ребенка и семь собак, чтобы съездить в отпуск

Жительница Флориды оставила сына-подростка одного с семью собаками в ужасных условиях и сама уехала отдыхать в Лас-Вегас. Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, об инциденте стало известно благодаря дальнему родственнику семьи, который беспокоился о мальчике, оставшемся без присмотра взрослых. Он связался с полицией, обрисовал ситуацию и попросил их проверить дом, где находился юноша. На пороге правоохранителей встретил не знакомый человек: он заверил, что у мальчика все в порядке, после чего полицейские ушли. В тот же день обеспокоенный родственник повторно позвонил в экстренные службы, заявив, что ребенок живет в доме с отключенным водоснабжением и антисанитарными условиями. Полицейские вновь нанесли юноше визит, но на этот раз попросили осмотреть помещения. В них правоохранители нашли семь истощенных собак, некоторые из которых содержались без еды и воды. В одной из комнат пол был устлан собачьими экскрементами, как будто животное не выгуливали на улице давно.

Мальчик якобы признался, что его мать отказывается убираться, поэтому они живут в мусоре.

«Мать приняла осознанное решение оставить своего ребенка в грязном доме, в окружении запаха фекалий животных и страданий брошенных питомцев, пока она уехала отмечать день рождения и наслаждаться жизнью», — прокомментировал действия женщины шериф округа Патнэм Х.Д. ДеЛоуч.

Полицейский отметил, что действия женщины были квалифицированы как жестокое обращение с ребенком и животными.

В СМИ отметили, что возраст несовершеннолетнего не уточняется.

