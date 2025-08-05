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Соблазнившая воспитанника сотрудница детдома предложила сбежать и провести с ней ночь

В Британии сотрудница детдома соблазнила подопечного и предложила сбежать с ней
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Сотрудницу детского дома в Британии обвинили в растлении воспитанника. Об этом сообщает The Mirror.

44-летняя Линди Лия работала заместителем управляющего в приюте и была куратором одного из подростков. По данным следствия, она влюбилась в молодого человека и позволяла себе непристойное поведение в его присутствии. Например, она носила вызывающую одежду в его присутствии и позволяла спать в своей кровати.

В какой-то момент между парой завязалась переписка. Позже она уговорила молодого человека сбежать, чтобы провести время вместе, чтобы их никто не увидел.

Помимо этого, после того как он, предположительно, убрал ее из списка друзей в соцсетях, она стала требовать, чтобы тот добавил ее снова. Лия также утверждала, что давала ему деньги. Помимо этого, женщина якобы обещала купить ему спортивный костюм, если он на две недели откажется от наркотиков.

Первое слушание по делу уже прошло, отправили ли педагога под арест, не уточняется.

Ранее сообщалось, что учительница насиловала свою ученицу с 13 лет и попала под суд.

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