В Минусинске приставы нашли должницу по алиментам на чердаке

В Красноярском крае мать не платила алименты и пряталась от приставов на чердаке

В Минусинске злостную должницу по алиментам судебные приставы обнаружили на чердаке, женщина задолжала своему ребенку более полумиллиона рублей. Об этом сообщает УФССП Красноярского края.

Жительница Минусинска шесть лет не платила алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери и скрывалась от судебных приставов. В июле ее объявили в розыск, приставы установили местонахождение должницы, однако владелец частного дома уверял, что женщина давно не появлялась у него в гостях.

Выяснилось, что он помогал ей укрыться на чердаке. Должница была принудительно доставлена в отдел ФССП. Ей назначено 10 суток административного ареста.

До этого в Тольятти алиментщица пряталась от приставов под ковром. Инспекторы выехали в одно из городских общежитий, где проживала женщина. Должница сама открыла приставам дверь. Пытаясь уйти от ответственности, она заявила сотрудникам службы о том, что ей надо переодеться. После этого отправилась в общую уборную и сбежала по пожарной лестнице. Приставы последовали за ней. На одном из лестничных балконов они нашли бесформенно лежащий ковер, под которым пряталась женщина.

Ранее в Татарстане приставы нашли должницу по алиментам в парикмахерской.