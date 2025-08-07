На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минусинске приставы нашли должницу по алиментам на чердаке

В Красноярском крае мать не платила алименты и пряталась от приставов на чердаке
true
true
true
close
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Минусинске злостную должницу по алиментам судебные приставы обнаружили на чердаке, женщина задолжала своему ребенку более полумиллиона рублей. Об этом сообщает УФССП Красноярского края.

Жительница Минусинска шесть лет не платила алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери и скрывалась от судебных приставов. В июле ее объявили в розыск, приставы установили местонахождение должницы, однако владелец частного дома уверял, что женщина давно не появлялась у него в гостях.

Выяснилось, что он помогал ей укрыться на чердаке. Должница была принудительно доставлена в отдел ФССП. Ей назначено 10 суток административного ареста.

До этого в Тольятти алиментщица пряталась от приставов под ковром. Инспекторы выехали в одно из городских общежитий, где проживала женщина. Должница сама открыла приставам дверь. Пытаясь уйти от ответственности, она заявила сотрудникам службы о том, что ей надо переодеться. После этого отправилась в общую уборную и сбежала по пожарной лестнице. Приставы последовали за ней. На одном из лестничных балконов они нашли бесформенно лежащий ковер, под которым пряталась женщина.

Ранее в Татарстане приставы нашли должницу по алиментам в парикмахерской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами