В ЛНР задержали корректировщика ударов ВСУ по российским военным

ФСБ: в ЛНР задержали мужчину, корректировавшего удары ВСУ по российским военным
РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя Сватовского района Луганской народной республики (ЛНР), корректировавшего удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местам дислокации российских военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

В распоряжении журналистов появилось видео с допросом мужчины. По его словам, с начала боевых действий в 2022 году он передавал специальным службам Украины данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ на территории ЛНР.

«Передавал я это все дальше Сергею, с которым познакомился в 2021 году. Вообще, насколько я знаю, он егерь. <...> Через некоторое время он уехал в Днепропетровск <...>. Он звонил мне на телефон. Сказал, что будет нормальный канал связи», — рассказал задержанный.

Мужчина отметил, что далее с ним начали связываться представители украинских спецслужб, имитируя звонки в пекарню. Задержанный рассказывал им о передвижении подразделений ВС РФ, а также о местах нахождения российских солдат.

«Использовал третьих лиц для сбора информации. В основном за распитием спиртных напитков», — добавил он.

Взятый под стражу мужчина выразил уверенность, что собранные им данные использовались Киевом для ударов по российским военнослужащим. Как заявили в ФСБ РФ, против него было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее в РФ осудили супружескую пару, снимавшую военные объекты министерства обороны.

