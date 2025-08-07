Россиянин приревновал возлюбленную к приятелю и избил его табуретом по голове

В Брянской области ревнивец избил приятеля табуретом по голове и предстал перед судом. Об этом сообщают «Новости Брянска».

Инцидент произошел 1 мая в доме подсудимого, расположенном в поселке городского типа Клетня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 36-летний мужчина приревновал возлюбленную. В ходе конфликта он нанес своему приятелю два удара табуретом по голове. Все произошло на глазах сожительницы агрессора.

В результате нападения пострадавший получил легкие телесные повреждения. Суд признал мужчину виновным по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначили наказание в виде одного года условного срока с испытательным периодом в один год.

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