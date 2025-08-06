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Волонтеры «Единой России» помогли пострадавшим от обстрелов ВСУ в Курской области

Волонтеры «Единой России» восстановили 15 построек в приграничье Курской области
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«Единая Россия»

Волонтеры «Единой России» из 13 регионов страны в рамках работы первой смены лагеря «Курский рубеж» восстановили 15 построек жителям приграничья Курской области, которые пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба партии.

Как рассказал уполномоченный по работе волонтерских групп партии в зонах ЧС Игорь Кастюкевич, представители «Единой России» также посмотрели более 100 адресов жителей, которым нужна помощь.

«Определили объемы работ, количество строительных материалов. Первая смена завершается, некоторые ребята решили остаться на вторую», — отметил он.
Кастюкевич добавил, что вторая смена лагеря начнется 6 августа.

Во второй смене лагеря «Курский рубеж» примут участие представители Краснодарского и Ставропольского краев, республики Коми, ДНР, Дагестана, Самарской, Оренбургской и других областей.

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