На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Братья напали с мачете на прохожего и рассекли ему череп за то, что он плюнул на тротуар

В Германии мужчина плюнул на тротуар и получил удар мачете по голове
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Германии мужчине раскололи череп мачете из-за плевка на улице, Bild.

Два брата Флакрон И. и Арбен Х., 34 и 48 лет, предстали накануне перед Земельным судом Дюссельдорфа. Они должны ответить за покушение на жизнь человека и причинение телесных повреждений.

В октябре 2024 года Иса О. плюнул на асфальт перед киоском, который принадлежит одному из братьев, после чего между бизнесменом и прохожим завязался жаркий спор, переросший в потасовку.

На помощь Флакрону из машины прибежал Арбен, который держал в руках мачете. Мужчина напал на Ису и несколько раз полоснул его по руке и спине, а затем нанес последний удар прямо по голове.

«Это было словно вспышка молнии, потом я похолодел и подумал, что мне конец», – вспоминает пострадавший.

Раненого доставили в больницу с переломом черепа и экстренно прооперировали. 37-летний мужчина получил 15-сантиметровую рану на затылке, и врачам пришлось наложить ему 28 швов.

В настоящее время старший из братьев находится под стражей, а младший — пока на свободе. Они оба утверждают, что Иса напал первым, и Арбен хотел лишь остановить его и защитить младшего брата. Разбирательство продлится до сентября.

Ранее в Петербурге посетитель напал с ножом на охранников магазина из-за салфеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами