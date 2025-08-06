Братья напали с мачете на прохожего и рассекли ему череп за то, что он плюнул на тротуар

В Германии мужчина плюнул на тротуар и получил удар мачете по голове

В Германии мужчине раскололи череп мачете из-за плевка на улице, Bild.

Два брата Флакрон И. и Арбен Х., 34 и 48 лет, предстали накануне перед Земельным судом Дюссельдорфа. Они должны ответить за покушение на жизнь человека и причинение телесных повреждений.

В октябре 2024 года Иса О. плюнул на асфальт перед киоском, который принадлежит одному из братьев, после чего между бизнесменом и прохожим завязался жаркий спор, переросший в потасовку.

На помощь Флакрону из машины прибежал Арбен, который держал в руках мачете. Мужчина напал на Ису и несколько раз полоснул его по руке и спине, а затем нанес последний удар прямо по голове.

«Это было словно вспышка молнии, потом я похолодел и подумал, что мне конец», – вспоминает пострадавший.

Раненого доставили в больницу с переломом черепа и экстренно прооперировали. 37-летний мужчина получил 15-сантиметровую рану на затылке, и врачам пришлось наложить ему 28 швов.

В настоящее время старший из братьев находится под стражей, а младший — пока на свободе. Они оба утверждают, что Иса напал первым, и Арбен хотел лишь остановить его и защитить младшего брата. Разбирательство продлится до сентября.

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