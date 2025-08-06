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Больницу, медкарты которой использовались для упаковки еды, оштрафовали

В Таиланде оштрафовали больницу за упаковку уличной еды в медкарты пациентов
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде частное медицинское учреждение, медкарты которого использовались для упаковки уличной еды, получило крупный штраф. Об этом сообщает South China Morning Post.

Утечка конфиденциальных данных пациентов вскрылась благодаря блогеру, который приобрел на улице в провинции Убонратчатхани популярные у местных жителей хрустящие блины. Мужчина обратил внимание, что его блин завернут в лист, похожий на фрагмент из медицинской карты. На листе блогер прочитал, что мужчина, на которого была оформлена карта, является носителем гепатита B.

Мужчина опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал о необычной находке.

«Стоит ли мне продолжать есть мое лакомство?»— подсписал кадры интернет-инфлюэнсер.

Ролик завирусился, после чего местные власти заявили о расследовании. 1 августа правительственный Комитет по защите персональных данных сообщил, что расследование завершено, а больница оштрафована за утечку персональных данных на 1,21 млн бат (около 30 млн рублей).

Ранее стало известно, что в России пациенты могут остаться без современной терапии из-за нового правила.

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