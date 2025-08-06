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Пьяная мать пробила младенцу голову и, потеряв его, просила полицию помочь

На Алтае под деревом обнаружили младенца с пробитой головой
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

На Алтае женщину подозревают в нанесении тяжелых травм своему ребенку. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в поселке Березовка. По данным издания, 43-летняя женщина обратилась в полицию и заявила о пропаже восьмимесячной дочери. Позже девочку нашли под деревом на участке семьи, с пробитой головой, но спасти не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Основной подозреваемой стала мать, но допросить ее сразу не смогли, так как она была пьяна. Позже она сама отказалась давать показания.

Известно, что семья состоит на учете. За несколько лет до инцидента из семьи изъяли старшую дочь. Младенца также хотели забрать, но не успели.

При этом у женщины якобы есть алкогольная зависимость, но в моменты трезвости она пыталась воспитывать ребенка и водила его к медикам для плановых манипуляций.

При этом мать интересовалась выплатами за детей. Она обращалась в местную администрацию и спрашивала о получении материнского капитала.

Ранее в Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов.

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