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Врачи оторвали младенцу руку во время родов

В Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов
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Ishant Chauhan/Global Look Press

В Индии правоохранительные органы расследуют несчастный случай при родах, в котором пострадал младенец. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в больнице города Мандикхера штата Харьяна 30 июля. По информации издания, во время родов «из-за грубой ошибки медиков» произошла травматическая ампутация руки. По словам семьи роженицы, их родственница столкнулась с грубым и бесчеловечным обращением персонала. Ребенок выжил, его перевели в больницу соседнего города.

Расследованием врачебной ошибки уже занимается специально созданная комиссия. Специалисты уже отметили, что в больнице проигнорировали утвержденные медицинские протоколы. Также медики нарушили право на жизнь и здоровье, которое гарантировано конституцией страны.

Ранее в Индии женщина потеряла беременность близнецами после консультации с врачом по телефону.

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