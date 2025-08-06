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В соцсетях раскритиковали малайзийского политика за сравнение женщин с коровами

В Малайзии сравнившего женщин с коровами политика подвергли широкой критике
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ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Малазийский политик подвергся общественной критике за сравнение женщин с коровами, сообщает SCMP.

Недавно Мухаммад Салман Аль Фариси, член малайзийской исламистской партии PAS, опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост и сопроводил его фотографией коровы из собственного стада. В нем политик попытался объяснить, почему женщин не стоит назначать на руководящие должности, но вызвал шквал критики в свой адрес.

«Когда корову назначают лидером, она решает все, в то время как самцы вокруг нее умеют только пастись. Вот почему, по возможности, мы не должны уподобляться коровам, которые возводят свою «самку» в ранг лидера», — написал руководитель молодежного отдела отделения PAS в Маране.

Высказывания Аль Фариси сочли унизительными и устаревшими не только обыкновенные пользователи, но и его коллеги по коалиции. Глава женского движения Perikatan Nasional назвала комментарии сексистскими и заявила, что это личное мнение, не отражающее официальную позицию PAS.

В ответ на недовольство в соцсетях, сам Аль Фариси остался при своем мнении и отказался извиняться за оскорбление, пригрозив судебным преследованием любому, кто его продолжит критиковать. Некоторые члены PAS продолжали отрицать сексуальный подтекст его слов, называя это литературной аллегорией.

Ранее российского блогера Wylsacom обвинили в «омерзительном» сексизме.

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