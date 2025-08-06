Многодетная мать годами травила своих пятерых детей лекарствами

В Португалии задержали женщину, которая 15 лет травила своих детей лекарствами

Уроженку Бразилии задержали в Португалии за отравление своих пятерых детей. Ее разыскивали Европол и Интерпол, сообщает Metropoles.

Как пишут СМИ, 40-летняя Жизель Оливейра из Бразилии проживала в Португалии с мая этого вместе с партнером, также бразильцем, работавшим в строительной отрасли. Женщина находилась в бегах с начала 2024 года по обвинению в отравлении своих пятерых детей.

По версии следствия, мать вводила им большие дозы седативных препаратов в период с 2008 по 2023 год. Никто из них не выжил. Преступления были совершены в штате Минас-Жерайс, в доме, где жила женщина, и почти всегда происходили в ночное время.

Бабушка детей и мать Жизель заподозрила ее в причастности к отравлениям и сообщила об этом бразильским властям. Узнав о жалобе, злоумышленница бежала из Бразилии.

Подозреваемую задержали Коимбре 5 августа. 6 августа она предстанет перед судом, чтобы судья избрал для нее меру пресечения. Как ожидается, женщину подвергнут экстрадиции в Бразилию, где ей грозит по совокупности до 154 лет тюремного заключения.

Ранее младенец не выжил после того, как мать швырнула его на диван.