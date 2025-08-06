Россиянка поверила в соцвыплату и лишилась 13 млн рублей

Жительница Великого Устюга поверила в несуществующую социальную выплату, хранящуюся в «специальном сейфе» и за месяц отдала мошенникам 13 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Вологодской области.

В конце мая 2025 года потерпевшая получила в одном из мессенджеров сообщение о полагающейся ей соцвыплате. Женщина прошла по ссылке и ввела личные данные. Спустя несколько минут с ней связались неизвестные. Злоумышленники сообщили, что ее персональные данные попали в руки мошенников.

Аферисты убедили женщину, что все ее сбережения находятся в специальном сейфе, и необходимо срочно активировать банковский счет. Для этого следовало обналичить свои денежные средства и перевести их на ячейку активации.

В течение месяца устюжанка обналичила 12 млн рублей накоплений и перевела их на неизвестные счета, затем оформила кредит и заняла крупную сумму у матери и также отправила мошенникам. После того, как женщина поняла, что ее обманули, и попыталась вернуть деньги, стали поступать угрозы ее жизни и здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Общий ущерб составил более 13 млн рублей.

Ранее в Саратове школьный сторож отправила мошенникам 1,5 млн рублей.