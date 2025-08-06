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Пьяный мужчина с ножом напал на девушку в петербургском баре

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на девушку в баре
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Telegram-канал Росгвардия Петербурга

В Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира с ножом, который ударил сотрудницу бара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в баре по проспекту Стачек, в помещение вошел пьяный мужчина. Посетитель набросился на девушку-бармена, ударил ее по лицу. Затем злоумышленник выхватил нож и начал угрожать персоналу.

Прибывший на место наряд Росгвардии задержал дебошира, 40-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, нож у него изъяли. Пострадавшая девушка обратилась за медицинской помощью.

До этого в Петербурге женщина попала в реанимацию после избиения сожителем. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы, резаную рану под левой ягодицей и токсическую энцефалопатию. Полиция задержала подозреваемого мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина избил бездомного металлической палкой по голове.

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