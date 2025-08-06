В США люди массово жалуются на зависимость от «безобидного» заменителя кофеина, пишет New York Post.

Жасмин Адеойе из Остина, штат Техас, впервые попробовала заменитель кофеина Feel Free в 2022 году, когда решила отказаться от алкоголя. Вдохновленная подкастами, где напиток называли идеальной заменой выпивке, она надеялась найти способ чувствовать себя комфортнее. Сначала все шло хорошо, но со временем потребление выросло с одной бутылки до пяти, а затем — до двенадцати в день.

«Я тратила до 3000 долларов в месяц. Мне было стыдно, я перыгала с одной заправки на другую, чтобы не встречаться с теми же кассирами», — рассказала она.

Со временем у Жасмин появились тяжёлые побочные эффекты: тошнота, сильная усталость, депрессия и шелушение кожи. В марте 2024 года она решилась на резкий отказ от напитка. По её словам, «ломка» длилась четыре мучительных дня, за которыми последовали ещё две недели сильной тяги.

«Я думала, это просто напиток. Я не знала, что это может быть так опасно», — добавила Адеойе.

Подобные истории — не редкость. Крис Офлинг из Мэдисона, штат Висконсин, тоже попал в зависимость от этого напитка.

«Сначала это помогало мне сосредоточиться, работать больше. Но потом эффект исчез, и я пил уже не для продуктивности, а чтобы просто не чувствовать ломку», — вспоминает мужчина, которому в итоге пришлось обращаться за медицинской помощью.

Сегодня Feel Free остаётся легальным и широко доступным на территории США. Производитель утверждает, что продукт безопасен при умеренном употреблении. Однако всё больше врачей и общественных активистов призывают к строгому контролю и пересмотру статуса таких напитков.

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