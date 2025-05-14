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В США из магазинов срочно отзывают детское питание из-за опасений заражения свинцом

Metro: детское питание в США срочно отзывают из-за риска заражения свинцом
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Publix

В США производитель детского питания срочно отзывает свою продукцию из-за опасений заражения свинцом, пишет Metro.

Речь идет о продукте под названием GreenWise Pear, Kiwi, Spinach & Pea, расфасованном в пластиковые пакеты весом примерно 113 граммов. Как сообщила компания, причиной отзыва стало обнаружение повышенного уровня свинца при плановом отборе проб.

«В рамках наших обязательств по обеспечению безопасности пищевых продуктов потенциально зараженные продукты были убраны со всех полок магазинов», — заявила представитель компании Мария Брус.

По ее словам, на данный момент не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, связанного с употреблением этого продукта. Потребители могут вернуть его в магазин и получить полный возврат средств.

Компания также уже уведомила Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) — федеральный орган, отвечающий за безопасность пищевых продуктов. Как отмечают эксперты, свинец может оказывать вредное воздействие на здоровье, особенно для детей.

«Высокие уровни воздействия свинца в утробе матери, младенчестве и раннем детстве могут привести к неврологическим последствиям, таким как трудности в обучении, проблемы с поведением и снижение IQ», — предупреждают специалисты.

Ранее сообщалось, что в США массово отзывают из магазинов опасные детские ложки, разваливающиеся во рту.

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