В Петербурге сотрудник НИИ лишился 5,5 млн рублей, поверив мошенникам

В Выборгском районе Петербурга сотрудник геологического института поверил в легенду мошенников и лишился всех накоплений. Об этом сообщает 78.ru.

Неизвестные связались с пожилым мужчиной в одном из мессенджеров. Злоумышленники преставились сотрудниками силовых структур и убедили петербуржца, что его накопления в опасности.

Поверив аферистам, мужчина обналичил свои сбережения и сбережения жены. Деньги он четыре раза передавал курьерам мошенников. Общий ущерб составил 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого житель Якутии поверил в легенду мошенников о доставке ему посылки и перевел со своих счетов все накопления. Аферисты убедили пенсионера, что его накопления в опасности, для «сохранения» средств мужчина снял в банках все деньги и перевел через банкоматы на указанные преступниками счета. Общий ущерб составил 21,5 млн рублей.

Ранее приморец оформил более 200 кредитов на россиян без их ведома.