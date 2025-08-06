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В Москве прошло открытие спортивного турнира «Игры дружбы ООН-80»

В МГИМО стартовал турнир «Игры дружбы ООН-80»
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Пресс-служба Оргкомитета «Всемирные игры дружбы»

В Москве на территории МГИМО состоялось торжественное открытие спортивного турнира «Игры дружбы ООН-80». В церемонии приняли участие известные спортсмены, а также послы и члены дипкорпуса из Индии, Италии, Колумбии, Палестины, Руанды, Сенегала, Таджикистана, Туркменистана и Швейцарии, сообщила пресс-служба мероприятия.

Старт турниру дал посол доброй воли ООН и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Он отметил важность реализации подобных инициатив и их поддержки.

«Игры дружбы — ООН-80» — спортивный турнир, нацеленный на развитие спортивной культуры и продвижение спорта как инструмента развития мира в соответствии с Международным годом мира и доверия 2025, провозглашенным Генеральной Ассамблеей организации по инициативе Туркменистана.

В этом году мероприятие приурочено к 80-летней годовщине основания ООН. Его лавная цель — объединить людей через спорт.

На данный момент cвое участие в турнире подтвердили 16 команд, включая спортсменов из Вьетнама, Германии, Италии, Сенегала, Швейцарии, и Эквадора.

По завершении церемонии открытия турнира президент Федерации муайтай России и глава оргкомитета Всемирных игры дружбы Дмитрий Путилин вручил Фетисову Кубок Игр дружбы — за выдающиеся заслуги в развитии мирового и российского спорта.

«Это огромная честь от лица всех организаторов поблагодарить вас, Вячеслав Александрович. Вы – яркий пример личности, которая является не просто великим спортсменом, но и по-настоящему человеком, который объединяет мир», — сказал Путилин.

В программу войдут соревнования по теннису, шахматам и мини-футболу, которые пройдут в сентябре и октябре на площадках МГИМО.

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