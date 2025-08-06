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В команду портала «Рамблер» пришел новый медиаменеджер

Давид Акопян стал шеф-редактором «Рамблер/авто»
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Фото из личного архива Давила Акопяна

Бывший креативный директор тематических проектов РБК Давид Акопян возглавил перезапущенный в начале 2025 года проект «Рамблер/авто», сообщает пресс-служба портала.

Как отметил Давид Акопян, автоиндустрия в современном мире меняется довольно быстро.

Он добавил, что в рамках проекта планируется создавать контент, который будет помощников и гидом для автолюбителей.

По словам исполнительного директора портала «Рамблер» Анны Ивановой, теперь проект создаст новый подход для развития автомобильных медиа.

Напомним, Давид Акопян начинал карьеру в журнале «Автомобиль и сервис», затем работал в «За рулем» и «Клаксоне», с 2013 по 2017 год – в объединенной редакции мужских журналов ИД «Бурда» в изданиях «Автомир», «Тест-драйв» и российской версии Quattroruote. С 2017 курировал видеоконтент в РБК Autonews, в 2024 году занял должность креативного директора тематических проектов медиагруппы РБК.

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