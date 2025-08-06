Сбер поздравил победителей Международной олимпиады по информатике

Российские старшеклассники завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая прошла в боливийской столице Сукре. Участников встретили в аэропорту представители Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Установочные сборы команды проходили в СберУниверситете. Сбер не только оказывает системную поддержку участникам, но и пригласил их продолжить обучение в Высшую школу программной инженерии МФТИ и Сбера. Также ребятам предложена возможность стажировки с пятилетним сроком действия сертификатов.

Золотыми медалями награждены Петр Лосев из школы №57 Москвы и Владислав Жиганов из СУНЦ МГУ. Серебряные медали получили Гимран Абдуллин из лицея-интерната №2 Казани и Дарья Грекова из школы №57 Москвы. Все четверо — победители всероссийской олимпиады школьников по информатике.

«Из года в год наши ребята подтверждают свой феноменально высокий уровень на IOI и становятся лучшими в мире. Для Сбера большая честь поддерживать их на пути к таким потрясающим результатам. Мы поздравили чемпионов с победой и пригласили в Высшую школу программной инженерии МФТИ и Сбера. Будем рады, когда ребята присоединятся к команде Сбера», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что завоеванные медали пополнили копилку достижений российских школьников.

«29 медалей на международных состязаниях в этом году. Гордимся победителями и желаем уверенно идти вперед, к новым вершинам. Правительство в свою очередь продолжит создавать все условия для самореализации и развития талантов детей и молодежи», — добавил он.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что успех участников олимпиады демонстрирует мастерство российских школьников на международном уровне.

«Их успех — это не только гордость для страны, но и важный вклад в будущее цифровой экономики. Уверен, что именно такие талантливые ребята сохранят и приумножат технологическое лидерство России, двигая вперед науку и инновации», — сказал он.