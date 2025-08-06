Гости фестиваля «Моспитомец» смогут привести любимцев на когтекюр и ветосмотр

Животные из приюта смогут найти себе хозяев на фестивале «Моспитомец»

В Москве на Тверском бульваре с 15 по 17 августа пройдет фестиваль «Моспитомец». Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что фестиваль пройдет в рамках летнего клуба «Москва». Его проведут совместно с департаментом торговли и услуг города Москвы и столичным комплексом городского хозяйства.

«С 12:00 до 18:00 можно познакомиться с животными из 10 городских приютов, прогуляться с ними в сопровождении волонтера, пообщаться с представителями приютов, получить советы по уходу за четвероногими и после собеседования забрать понравившегося питомца домой», — говорится в сообщении.

Также на площадке фестиваля будет работать мобильная ветеринарная станция специалистов столичного Комитета ветеринарии. Они проведут осмотр животных, а также дадут консультации и рекомендации по уходу и питанию.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на портале «Госуслуги» единый федеральный фотобанк потерявшихся домашних животных.

Депутаты Владислав Даванков и Ярослав Самылин считают, что чипирование животных в РФ недостаточно распространено, зачастую это не позволяет идентифицировать найденного питомца. По мнению депутатов, сегодня искусственный интеллект распознает кошек и собак с точностью до 98%.

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