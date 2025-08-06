Пляжи по всему миру могут быть под угрозой исчезновения

FT: пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за вымывания песка

Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за вымывания песка. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

Как отмечают авторы публикации, вымывание песка происходит из-за эрозии береговой линии, в связи с чем процесс сложно остановить. В частности, в городе Родант в штате Северная Каролина в США с 2020 года 11 домов рухнули в океан из-за эрозии берега. На восстановление береговой линии потребуется $40 млн, но таких средств у города нет. Также пляжи Барселоны в Испании теряют по 30 тысяч кубометров песка в год. В связи с этим некоторые пляжи могут полностью исчезнуть.

«От Майами до Барселоны и Золотого Побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии от размывания в грядущие годы. Часть эрозии происходит по естественным причинам», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что ситуация усугубляется штормами, сильными приливами, а также ростом уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, оно приводит к таянию ледников.

Отмечается, что для восстановления береговой линии завозят песок. Он служит защитой от затоплений. Но цена песка растет, а предложение на рынке сокращается из-за повышенного спроса в строительстве и прочих отраслях.

Ранее издание Oddity Central писало, что город в бразильской Амазонии оказался под угрозой исчезновения из-за гигантских оврагов.