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Город в Бразилии оказался под угрозой исчезновения из-за гигантских оврагов

OC: гигантские овраги поставили под угрозу исчезновения город в Бразилии
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Город в бразильской Амазонии оказался под угрозой исчезновения из-за гигантских оврагов, пишет Oddity Central.

Буритикапу, небольшой город с населением около 55 тысяч человек, расположенный в бразильской Амазонии, столкнулся с серьезной угрозой: гигантские овраги, которые стремительно растут, могут его разрушить. За последние несколько месяцев проблема усугубилась, и власти уже эвакуировали 1200 человек из наиболее опасных районов.

Проблема оврагов в Буритикапу возникла около 30 лет назад и связана с сочетанием факторов, включая эрозию песчаной почвы, неэффективное городское планирование и массовую вырубку лесов. Однако ситуация резко ухудшилась из-за недавних проливных дождей, которые ускорили рост провалов. Несколько лет назад специалисты обнаружили 26 гигантских ям, некоторые из которых достигли глубины 20 метров и начали сливаться, образуя огромные овраги.

«За последние месяцы размеры оврагов увеличились в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым домам», — говорится в чрезвычайном постановлении, выпущенном местными властями.

Чиновники объявили чрезвычайное положение, но ситуация вышла из-под их контроля. Единственное, что они могут сделать, — это обеспечить эвакуированных жильем в более безопасных районах города.

«Это хороший, красивый город, но при нынешних обстоятельствах через несколько лет он может исчезнуть», — заявил Карлос Мартинс, местный бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии эвакуируют целую деревню из-за угрозы оползня.

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