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В Китае из-за оползня под завалами оказались 14 человек

CCTV: в Китае обрушился дом из-за оползня, 14 человек оказались под завалами
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AP

В результате схода оползня в южной китайской провинции Гуандун под завалами оказались 14 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел утром 6 августа в районе Байюнь города Гуанчжоу. Причиной обрушения жилого дома стали сильные дожди, обрушившиеся на регион.

По данным на 12:00 по местному времени (7:00 мск), из-под завалов удалось спасти семь человек. Их состояние оценивается как стабильное. Поисково-спасательная операция продолжается.

В конце июля министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений. Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу с 24 июля. В водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде зафиксирован рекордный приток воды с момента его создания в 1964 году.

Проливные дожди вызвали масштабные подтопления в окрестностях Пекина, в результате чего тысячи человек были вынуждены эвакуироваться.

Ранее в Армении загорелся старейший в стране заповедник.

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