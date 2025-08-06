Волонтера оштрафовали за перегруз машины досками для бойцов СВО

Волонтер из Вологды получила штраф в 150 тысяч рублей из-за перегруза автомобиля — она везла доски бойцам военной операции на Украине для строительства блиндажей. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что женщина везла пиломатериалы «в патриотическом порыве».

«Вологодская женщина-волонтер, организовавшая гуманитарную миссию по доставке собранных древесных материалов бойцам СВО, получила административный штраф в размере 150 тысяч рублей из-за перегруза автомобиля. Случай, что называется, из ряда вон. Вместе с мужем они в патриотическом порыве везли доски на фронт, чтобы наши бойцы могли укрываться в удобных блиндажах, а не находиться в окопах, полных воды. К ним же придрались местные штафирки из-за какой-то формальности. Да еще и наказали рублем. Возможно такое представить 80 лет назад во время Великой Отечественной? Да никогда! Всех чинивших препятствия военным грузам в лучшем случае отправили бы на лесоповал или в штрафбат», — сказал он.

Слуцкий заявил, что партия окажет помощь женщине, или заплатит за нее штраф. А ей самой предложат вступить в ЛДПР.

«В Воронеже, например, ситуация иная. Там судья в аналогичном случае штраф аннулировал, отметив, что «в действиях заявителя отсутствует состав административного правонарушения, заявитель осуществляет перевозку стройматериалов, используемых боевыми подразделениями в зоне СВО, что попадает под перечень исключений». ЛДПР своих не бросает! Окажем волонтерам юридическую помощь и будем добиваться пересмотра решения суда. Если это не удастся сделать, сами заплатим штраф. А вологодским патриотам, которые, как говорят, очень много помогают фронту, предложим вступить в ЛДПР. Это, по всему видно, наши люди!» — заключил он.

Ранее сообщалось, что в ДНР волонтер пострадал из-за БПЛА, который ему принесла собственная собака.