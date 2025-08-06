Врач объяснила, почему не все витамины D одинаково полезны

Врач Салихова: витамин D лучше принимать в форме D3, он эффективнее

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья: он укрепляет кости, улучшает иммунитет, работу эндокринной системы, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже влияет на настроение. Однако не все препараты витамина D одинаково эффективны. Как выбрать лучший вариант и избежать бесполезных или даже вредных добавок, «Газете.Ru» рассказала врач — аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Альфия Салихова.

Витамин D существует в двух основных формах. D2 (эргокальциферол) — из растительных источников, хуже усваивается и быстрее выводится из организма. D3 (холекальциферол) — естественная форма, которую организм получает из пищи (жирная рыба, яйца) и вырабатывает под воздействием солнца.

По ее словам, D3 предпочтительнее, так как он на 30% эффективнее повышает уровень витамина D в крови.

«Не все производители соблюдают стандарты очистки и дозировки. Некоторые недорогие добавки могут содержать примеси или недостаточное количество действующего вещества. Лучше выбирать препараты от проверенных фармацевтических компаний с хорошей репутацией», — продолжила специалист.

Если говорить про форму выпуска препаратов, то бывают капли, таблетки, капсулы.

Как объяснила врач, капли с водорастворимой формой — оптимальны для людей с нарушением всасывания жиров (например, при заболеваниях ЖКТ). Капсулы с масляным раствором — удобны и хорошо усваиваются. Таблетки — подходят не всем, так как для усвоения требуют достаточного количества жиров в пище.

«Профилактическая доза для взрослых — 600–2000 МЕ в день. При дефиците врач может назначить 4000–10000 МЕ на короткий курс. Важно понимать, что бесконтрольный прием высоких доз ведет к гипервитаминозу, который очень опасен», — добавила Салихова.

В заключение, она отметила, что витамин D — незаменимый элемент для здоровья, но его эффективность зависит от формы, качества и правильной дозировки. Перед приемом лучше сдать анализ на 25(OH)D и проконсультироваться с врачом.

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