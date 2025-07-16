Россиянам объяснили, как понять, что у вас соматоформное расстройство

Существует категория пациентов, испытывающих различные симптомы, для которых нет органической причины. Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Светлана Немова рассказала «Газете.Ru» о соматоформных расстройствах, почему они возникают, какие у них могут быть признаки, как их диагностируют и лечат.

«Соматоформные расстройства — это состояния, при которых человек испытывает разнообразные симптомы, характерные для соматических — то есть телесных заболеваний, например, боль в различных органах, допустим, сердце или животе, а также головокружение, слабость, сердцебиение, тяжесть в груди, нарушение пищеварения или дыхания. Однако после полноценного медицинского обследования не подтверждается органическая причина таких проявлений. Соматоформные расстройства нельзя назвать фантазией или симуляцией: для пациента все симптомы реальны и мешают ему полноценно жить, работать и общаться с людьми», — говорит врач.

Люди с такими расстройствами часто обращаются к врачам, проходят многочисленные обследования, меняют лечебно-диагностические учреждения в поисках причины, но при этом продолжают ощущать телесные симптомы и тревогу за свое здоровье. У них часто присутствуют повышенное внимание к состоянию своего организма, они постоянно прислушиваются к ощущениям, испытывают страх тяжелых заболеваний, например, рака, инфаркта, инсульта, даже если врачи неоднократно исключили эти диагнозы.

«К осложнениям соматоформных расстройств можно отнести ухудшение качества жизни. Человек может отказаться от поездок, походов в гости, физических нагрузок — из-за страха каких-либо последствий. У людей с этими расстройствами часто снижается настроение, появляется тревожность, раздражительность, нарушается сон. Иногда развиваются депрессия, панические атаки», — добавила медик.

На развитие соматоформного расстройства влияют биологические, психологические и социальные факторы. Также большую роль играет наследственность: генетический компонент по разным данным встречается в 7–21% случаев. К появлению соматоформных расстройств могут привести и стрессовые ситуации, психологические травмы, тяжелые жизненные ситуации, конфликты в семье, высокая нагрузка на работе, неразрешенные эмоциональные переживания.

Иногда причиной такого состояния становятся особенности воспитания, например, в детстве ребенка учили подавлять эмоции, не выражать переживания, игнорировать свои чувства. Все это со временем может проявиться в виде соматических симптомов, которые становятся способом организма сообщить о внутреннем неблагополучии.

«Заподозрить соматоформное расстройство можно в случае, если при наличии постоянных жалоб проведенные медицинские обследования не выявляют каких-либо заболеваний, способных их объяснить. Иногда при этом врачи находят незначительные изменения в лабораторно-инструментальных исследованиях, которые не соответствуют выраженности симптомов», — рассказывает врач.

При возникновении каких-либо симптомов в первую очередь следует обратиться к врачу-терапевту для исключения органической причины заболевания. Если после проведения опроса, лабораторно-инструментальных исследований врач исключит какую-либо болезнь, то может порекомендовать консультацию психотерапевта или психиатра.

«Лечение соматоформного расстройства, как правило, комплексное. Основным методом считается психотерапия, особенно когнитивно-поведенческая, в ходе которой пациент учится замечать свои автоматические мысли, связанные с тревогой за здоровье, и менять их на более реалистичные и спокойные. Используются также техники релаксации, дыхательные упражнения, чтобы снижать уровень общего напряжения и тревожности. В ряде случаев применяются лекарственные препараты, например антидепрессанты. Очень важна регулярная поддержка врача, который помогает пациенту осознать природу своего состояния, объясняет механизмы его развития и пути выздоровления», — заключает врач.

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