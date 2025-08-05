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В Нижнем Новгороде мужчина напал на школьника из-за воздушного шарика

В парке Нижнего Новгорода подростка избили из-за воздушного шарика
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Telegram-канал Мой Нижний Новгород

Подросток из Нижнего Новгорода попал в больницу после посещения парка аттракционов. Об этом сообщает «Мой Нижний Новгород».

По данным Telegram-канала, молодой человек вместе с близкими зашел в парк, у них при себе была коляска с привязанным к ней воздушным шариком.

«Метров 100 спустя, к нам подбегает мужчина с рыжей бородой, в камуфляже, схватил коляску, не давал нам продолжать прогулку», – рассказал сам юноша.

В беседе с посетителями, предположительно, охранник, заявил, что на территорию с шариками нельзя. Тогда школьник взял у него кепку, и мужчина ударил его по шее, схватил за руку и потянул к выходу. При этом охранник якобы оскорблял подростка. Около входа он вернул шарик и заявил, что молодой человек больше не сможет попасть в парк.

Уже на следующий день пострадавший почувствовал боль в шее, пальцы на руках и ногах «начали неметь». Юноша обратился в травмпункт, где ему оказали помощь и на карете скорой направили в больницу. Медики предположили, что у подростка перелом.

Ранее в Нижнем Новгороде батутный центр выплатил компенсацию 14-летнему подростку за травму.

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