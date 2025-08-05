Музыкальный концерт у Бедийского собора объединил классику и народные песни

В селе Агубедиа на горном плато у подножия Бедийского собора X века4 августа состоялся заключительный концерт абхазской части XXIII музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», сообщает пресс-служба мероприятия.

Фестиваль на плато Ткуарчалского района уже второй год подряд превращается в концертную площадку под открытым небом. Концерт проходил на сцене, расположенной у входа в древний храм. Там собралась почти тысяча слушателей. Вход на мероприятие был свободным.

«Мои дорогие друзья, добрый бедийский вечер! Как я счастлива, что мы сегодня вместе, здесь, в этом прекрасном уголке Абхазии, под открытым небом, среди гор, вдали от шума и суеты. Бедиа вновь станет свидетелем нашей большой и красивой истории. Спасибо каждому, кто преодолел путь, чтобы разделить с нами этот вечер», — обратилась к зрителям Хибла Герзмава, открывая вечер.

По ее словам, концерт стал музыкальным служением у подножия Бедийского собора. Она подчеркнула, что храм, возведенный Багратом III, — духовный символ Абхазии, который должен жить и процветать.

Впервые за историю фестиваля Хибла Герзмава выступила с музыкантами-земляками: органистом Лукой Гаделия и ансамблем YANAY (Нугзар Какалия, Аляс Абухба, Осман Абухба). К ним присоединился трубач Евгений Кондратьев.

Программа вечера включала несколько интерпретаций знаменитой «Ave Maria» — в версиях Баха — Гуно, Шуберта, Масканьи и Каччини в обработке Олега Янченко. Также прозвучали «Panis Angelicus» Сезара Франка, Токката из «Готической сюиты» Леона Боэльмана и Ария из Оркестровой сюиты №3 Баха. Концерт открылся тремя церковными гимнами в обработке для органа соло: «Вести ангельской внемли», «Снизойдите, небеса» и «О, Благодать».

Во второй части вечера прозвучали абхазские песни: «Апринцесса», «Ауардын», «Ахра ашәа», «Ашәа узысҳәоит», «Ауаз ашәа» и «Шьышь – Нани».

Напомним, фестиваль открылся 31 июля гала-концертом на Театральной площади Сухума. Масштабный проект продлится до декабря 2025 года. Его маршрут, получивший название «Стороны Света», охватывает регионы России и зарубежные страны.