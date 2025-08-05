«Аэрофлот» временно ограничил доступ к личным кабинетам программы «Аэрофлот Бонус»

«Аэрофлот» объявил о проведении технических работ в программе лояльности

Авиакомпания «Аэрофлот» восстановит доступ в личные кабинеты программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что причиной временного ограничения доступа к личным кабинетам программы лояльности стали технические работы.

«В настоящее время доступ к личному кабинету программы «Аэрофлот Бонус» временно ограничен в связи с проведением технических работ. Все данные участников сохранены в полном объеме, потери информации не произошло», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что ускоренная регистрация в аэропортах и доступ в бизнес-залы предоставляются участникам программы в обычном режиме. Отмечается, что эти привилегии можно использовать без ограничений.

Возможность оформления премиальных авиабилетов, а также начисления миль за перелеты, покупки и услуги банков-партнеров будет восстановлена после завершения регламентных работ. О сроках восстановления системы компания сообщит дополнительно.

«Мы прилагаем все усилия для восстановления работы системы в кратчайшие сроки», — подчеркнули в авиакомпании.