Москвичей пригласили воспользоваться предложениями столичного бизнеса

Москвичей пригласили воспользоваться акциями и скидками столичного бизнеса в рамках спецпроекта «Время возможностей» проекта «Лето в Москве», сообщается на сайте mos.ru.

В рамках спецпроекта москвичи могут получить скидку 25% в кофейнях сети Stars Coffee и «Шоколаднице».

Также москвичи могут бесплатно пройти диагностику кожи в центре эстетической косметологии Balance.

В рамках спецпроекта желающими предложили проверить зубы и сделать стоматологические процедуры в центре эстетической стоматологии Deva-Dent.

Кроме того, для москвичей доступны многие другие акции и скидки для дома, детских товаров и мастерских.

Стать участником спецпроекта «Время возможностей» может любой предприниматель из сферы общественного питания, образования, красоты, торговли, гостиничного бизнеса, услуг, спорта и культуры.

Предприниматели, чьи заявки будут одобрены, получат брендированную наклейку проекта «Лето в Москве» с уникальным QR-кодом.

В рамках проекта «Лето в Москве» также действует сервис бесплатного бронирования городских пространств «Все на улицу!» для представителей малого и среднего бизнеса, благодаря которому они могут бесплатно подобрать площадку под свое мероприятие.