Почти 1 млн москвичей и туристов посетили фестиваль «Театральный бульвар» в Москве

Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар — 2025» стал одним из важнейших культурных событий текущего лета, за два месяца его посетили более 850 тыс. гостей, которые посмотрели свыше 900 спектаклей и постановок ведущих театральных коллективов России и зарубежных стран. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Фестиваль стал настоящей точкой притяжения для жителей и гостей Москвы. Благодаря мероприятию мы видим, как театр становится частью повседневной реальности, делая культуру по-настоящему доступной и живой», — отметил Фурсин.

Он добавил, что на сценах фестиваля выступили уже более двух тысяч участников, в том числе свыше 80 известных отечественных артистов. Особенной популярностью пользуются мастер-классы, организовано уже почти 900 таких мероприятий. Общий хронометраж программы «Театрального бульвара» на данный момент превысил отметку в 2 тыс, часов культурных событий.

Сообщается, что фестиваль продлится до 31 августа. Зрители смогут увидеть на площадках мероприятия хиты столичных театров, спектакли из международной программы фестиваля, а также региональные сценические проекты.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году «Театральный бульвар» продлится три месяца, что сделает его самым долгим театральным фестивалем в мире.