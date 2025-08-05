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Москвичи выберут название для набережной в «Коломенском»

Москвичи проголосуют за одно из пяти названий для набережной в «Коломенском»
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Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Жители Москвы выберут название для набережной в «Коломенском» в новом голосовании проекта «Активный гражданин», сообщается на сайте mos.ru.

Всего доступно 5 вариантов названия: «Набережная Вознесения», «Царская набережная», «Романовская набережная», «Петровская набережная» и «Родниковая набережная».

Название «Набережная Вознесения» посвящено церкви Вознесения Господня в Коломенском, «Царская набережная» — отсылка к селу Коломенскому, «Романовская набережная» посвящено царствованию Алексея Михайловича и Екатерины II, «Петровская набережная» является отсылкой к первому императору всероссийскому Петру Великому, а «Родниковая набережная» напоминает о природном многообразии музея-заповедника.

Открытие новой набережной – это первый этап комплексной реабилитации и благоустройства территории музея-заповедника «Коломенское». Длина набережной составляет 1,7 км. На ней расположены бар со смотровой площадкой и спортивный кластер с 12 игровыми полями.

Также там расположен павильон «Московские каникулы» и свадебный сад с церемониальной зоной на воде.

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