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Житель Подмосковья, надругавшийся над пятью подростками, получил 21 год колонии

В Подмосковье мужчина надругался над подростками и получил 21 год колонии
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В Московской области 48-летнего мужчину признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

Правоохранители установили, что с июня по июль 2022 года житель Егорьевска совершил пять преступлений против несовершеннолетних, включая насильственные действия сексуального характера, иные действия сексуального характера и развратные действия.

«Приговором Московского областного суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу и может быть оспорен.

Ранее в Астраханской области задержали педофила, надругавшегося над родными дочерьми.

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