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«Единая Россия» выдвинула 45 тысяч кандидатов на ЕДГ-2025

Владимир Якушев: на ЕДГ-2025 мы делаем ставку на обновление депутатского корпуса
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Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

«Единая Россия» выдвинула 45 тыс. кандидатов на ЕДГ-2025, рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что партия принимает участие во всех уровнях выборов, сохраняя фокус на обновлении депутатского корпуса и вовлечении активных граждан в политическую жизнь.

«Особое внимание уделяем участникам СВО. На всех уровнях выборов выдвинут 951 участник СВО, что подчеркивает наше стремление поддержать тех, кто проявил себя в боевых условиях и готов продолжать служение Родине в мирное время», — сказал Якушев.

Он добавил, что от партии выдвинуты 19 высших должностных лиц регионов, около 1,1 тыс. кандидатов в законодательные собрания регионов и 1,3 тыс. в Гордумы.

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